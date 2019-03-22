Beylikdüzü'nde yaşayan yaşlıların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen kahvaltıda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, Müdürlük tarafından hayata geçirilecek Yaşlı ve Gündüz Bakım Evi projesinin de müjdesini verdi.

Beylikdüzü Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde kahvaltı programı düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yılın her anı düzenli olarak ziyaret edilen ve müdürlükten hizmet alan yaşlılar, düzenlenen kahvaltıda birbirleriyle tanışarak yaşlılar arası dayanışmayı sağlamak adına önemli adımlar attı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı, keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşen etkinliğe, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaşlı ve Gündüz Bakım Evi Müjdesi

Beylikdüzü'nde yaşayan yaşlıların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi amacıyla kahvaltı programının organize edildiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba; "İlçemizde yaşayan yaşlılarımızı, engellilerimizi, bir arada olma kültürünü belediye olarak oldukça önemsiyoruz." şeklinde konuştu. Konuşması sırasında vatandaşlara yeni bir projeyi de müjdeleyen Akbaba; "Maalesef Türkiye'de belirli bir yaşın üzerinde iş hayatından çekilen insanlar evde sosyal aktivitelerini yitiriyorlar ve sosyal hayata katılımda zorluklar yaşıyorlar. O nedenle, Beylikdüzü'nde sosyal hizmet politikaları içerisinde Yaşlı ve Gündüz Bakım Evi'ni açarak tüm yaşlılarımızın buraya gelmesini, sosyalleşmesini ve fikirlerin paylaşılmasını çok arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalık; "Evlatlarımızın sizden öğreneceği çok şey var."

Konuşmasında "Yaşlılar Haftası" yerine "Deneyimliler Haftası" ifadesini kullanan Mehmet Murat Çalık ise; "Biz sizin deneyimlerinizden ve tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Sizi yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Evlatlarımızın sizden öğreneceği çok şey var. Bu kentte deneyimli büyüklerimiz kendilerini faydalı hissederek huzurla yaşamaya devam edecekler." dedi.

Kaynak: Bültenler