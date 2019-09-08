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Beylikdüzü otluk alanda yangın

Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda yangın çıktı.

08.09.2019 19:13 Beylikdüzü otluk alanda yangın
Beylikdüzü Gürpınar sahilindeki otluk alanda yangın çıktı. Evlere sıçrayan yangın drone ile görüntülenirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün alanı kaplarken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Geniş alanda çıkarak evlere sirayet eden yangını ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Otluk alandaki söndürme çalışmaları ve yangın ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Beylikdüzü, Gürpınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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