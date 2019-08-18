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Beylikdüzü Sahili'nde kıyıya poşet içinde bebek cansız bedeni vurdu

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde kıyıya poşetin içine konulmuş bebek cansız bedeni vurdu.

18.08.2019 09:46
Beylikdüzü Sahili'nde kıyıya poşet içinde bebek cansız bedeni vurdu

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı.

KÖPEĞİ HAVLAYINCA SAHİLE İNDİ

Olay, sabah 08: 30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir şahıs, köpeğinin ısrarları havlaması üzerine sahil şeridine indi.

BEBEK CANSIZ BEDENİNİ FARK ETTİ

Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cansız bedeni fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖBEK BAĞI KESİLMEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü Sahili'nde kıyıya poşet içinde bebek cansız bedeni vurdu

Beylikdüzü, Kavaklı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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