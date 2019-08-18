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Beylikdüzü sahilinde bebek cesedi şoku

Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu.

18.08.2019 10:05 Beylikdüzü sahilinde bebek cesedi şoku
Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde incelme başlattı. Olay, sabah 08.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için sahile gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi. Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelme ekipleri ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
(Erdal Can İçelli/İHA)

Beylikdüzü, Kavaklı, Güncel

Kaynak: İHA

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