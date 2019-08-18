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BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE POŞET İÇİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

BEYLİKDÜZÜ Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.

18.08.2019 10:01 BEYLİKDÜZÜ SAHİLİNDE POŞET İÇİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU
BEYLİKDÜZÜ Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kişi sabah saatlerinde yürüyüş yaparken, beraberindeki köpeğinin bir poşetin yanından ayrılmaması üzerine, poşeti yakından inceledi. Poşetin içinde bir bebek cesedi olduğunu gören kişi, çevredekilerden polisi aramasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri poşet çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.  Olayı anlatan bir görgü tanığı, " Burada köpekle yürüyen bir kişi poşetin içinde bir bebek cesedi görüyor. Bana 'polisi ara' dedi ben de polisi aradım" diye konuştu.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Poşetten görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Poşeti bulan adam ve köpeği
-Diğer detaylar


- İstanbul

Yakuplu, Suriye, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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