Haberler» Güncel» Haber

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulundu

BEYLİKDÜZÜ Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.

18.08.2019 10:20 Beylikdüzü sahilinde poşet içinde bebek cesedi bulundu
BEYLİKDÜZÜ Yakuplu sahilinde poşet içinde bir bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kişi sabah saatlerinde yürüyüş yaparken, beraberindeki köpeğinin bir poşetin yanından ayrılmaması üzerine, poşeti yakından inceledi. Poşetin içinde bir bebek cesedi olduğunu gören kişi, çevredekilerden polisi aramasını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri poşet çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olayı anlatan bir görgü tanığı, " Burada köpekle yürüyen bir kişi poşetin içinde bir bebek cesedi görüyor. Bana 'polisi ara' dedi ben de polisi aradım" diye konuştu.

- İstanbul

Yakuplu, Suriye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04   Göbeklitepe'ye 7 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi - -2
12:04   Hakemlik yaptığı maçta kalp krizi geçirip öldü
12:03   YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı cep telefonuyla patlatacaktı
12:03   Karaburun açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı
12:02   Ekrem İmamoğlu, Eminönü ve Kapalıçarşı'da incelemelerde bulundu
12:02   DHA DIŞ- Hong Kong'da binlerce kişi yine sokaklarda
12:02   Çalışma hayatlarının ikinci baharında üretime katkı sunuyorlar