08.07.2019 19:49
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Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde sağanak yağış kısa süreli etkili oldu

- Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde sağanak yağış kısa süreli etkili olduİSTANBUL - Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.

- Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde sağanak yağış kısa süreli etkili oldu
İSTANBUL - Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, koşarak sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise poşetle ve ellerindeki çantalarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar ise yağmur sırasında şemsiyesini açarak yoluna devam etti. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde sağanak yağış kısa süreli etkili oldu
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, Esenyurt, Genel

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