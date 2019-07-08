08.07.2019 18:32
Haberler» Güncel» Haber

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sağanak yağış etkili oldu

Beylikdüzü ve Esenyurt

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısının ardından Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesinde sağanak yağmur kısa süreli etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Beylikdüzü ve Esenyurt çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, koşarak sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise poşetle ve ellerindeki çantalarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar ise yağmur sırasında şemsiyesini açarak yoluna devam etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:21   İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)
19:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar, Bosna Hersek'te Mehmetçik'i ziyaret etti
19:20   Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
19:18   SPOR Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı
19:17   Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası Yapım ve İşletme Protokolü
19:15   4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
19:15   DHA DIŞ - Erdoğan, Bosna'da 'Barış Gücü'nde görevli Türk askerleri ziyaret etti