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Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Avrupa Kupaları'ndan çekilme kararı aldı

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16 turuna yükselen Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar yüzünden organizasyondan çekilme kararı aldı.

21.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:26Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü Avrupa Kupaları'ndan çekilme kararı aldı
CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda son 16 turuna yükselen İhtisas Kulübü maddi imkansızlıklar yüzünden organizasyondan çekilme kararı aldı.
Belediye ve çeşitli kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde destek bulunamadığının vurgulandığı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizi CEV Challenge Cup'ta temsil eden ve ilk turda tamamı Türk sporculardan oluşan kadrosu ile Slovakya'nın Slavia EU Bratislava takımını eleme başarısı gösteren takımımızın son 16 turunda karşılaşacağı 'nın Askö LİNZ-STEG müsabakasına katılabilmesi için öncelikle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, özel ve resmi kuruluşlarla yaptığımız görüşmelerde destek bulamadık. İlçe sporunun desteklenmesi amacıyla yaptığımız iyi niyetli çabalarımıza destek bulamadığımız için Avrupa Kupası'ndan çekilmek zorunda kaldığımızı kamuoyuna ve voleybol camiasına üzüntüyle bildiririz."

Beylikdüzü, Avusturya, voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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