Beylikdüzülü Kadınlar BAKSM'de Buluştu

Kadınların fikir ve düşüncelerini her zaman öncelikli tutarak Beylikdüzü'nü kadın dostu bir kent olarak tasarlayan belediye, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Beylikdüzü'nde yaşayan 3 bine yakın kadını bir araya getirdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ayrıca, Adile Naşit'in adının verildiği Çocuk Kütüphanesi'nin resmi açılış töreni de gerçekleşti.

Topluma yön veren ve iz bırakan kadınların isimlerini Beylikdüzü'nde yaşatan Beylikdüzü Belediyesi, bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de usta sanatçı Adile Naşit'in adını verdiği Çocuk Kütüphanesi resmi açılışı ve Yaşam Vadisi Karma Resim Sergisi'nin açılışı ilçedeki kadınlarla birlikte gerçekleştirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, usta sanatçı Defne Yalnız, ilçe protokolü, Beylikdüzü'nde yer alan derneklerin yöneticileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalnız; "Sadece 1 Gün Değil 365 Gün Bizim"

Açılışta yaptığı konuşmasında, Beylikdüzü Belediyesi'nin; sanatta, sporda ve kültürün her alanında başarılı projelere imza attığını vurgulayan Ömer Şatır; "Beylikdüzü'nde kültür ve sanatın en güzelleri yapılıyor. Türk sinemasının önemli değerlerinden Adile Naşit'in adını verdiğimiz bu kütüphane minik kardeşlerimizin renkli dünyaları düşünülerek okumayı teşvik etmek amacıyla tasarlandı. Burada ebeveynler çocukları ile birlikte keyifli ve kaliteli zaman geçirme imkânı bulacak." ifadelerini kullandı. Usta sanatçı Defne Yalnız ise "Sadece 1 gün değil 365 gün bizim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum." diyerek kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar Toplumun Birleştirici Gücüdür

Kadınların toplumun birleştirici gücü olduğunu belirten Mehmet Murat Çalık ise, "Kadın giderse o evin neşesi gider, duygusunu ve özgürlüklerini kaybeder. Bu memlekette kadınlar cinsiyet ayrımcılığı olmadan yaşamak istiyor." şeklinde konuştu. Açılış töreninin ardından BAKSM'de bu güne özel hazırlanan Dilek Ağacı'na dileklerini bağlayan kadınlar, Trakya Salonu'nda Beylikdüzü Belediyesi'nin kadın politikalarına ilişkin kısa filmi izledi. Programda Beylikdüzü Belediyesi'nin kadınlara bir sürprizi de oldu. Kadın sağlığı hususunda sağlık ön tanı ve bilgilendirme paketleri hediye edildi. BAKSM'de düzenlenen 3 bine yakın kadının katıldığı etkinlik Reyhan Yaylalı şefliğindeki Türk Halk Müziği Yürekten Dokunuşlar konseri ile sona erdi. Beylikdüzü Belediyesi ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın personeline 1 gün izin kullandırdı.

Kaynak: Bültenler