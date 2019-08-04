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Beylikdüzün'de otluk alanda yangın çıktı: 4 köpek telef oldu

Beylikdüzün'de otluk alanda yangın çıktı: 4 köpek telef olduİSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

04.08.2019 13:38
Beylikdüzün'de otluk alanda yangın çıktı: 4 köpek telef oldu
Beylikdüzün'de otluk alanda yangın çıktı: 4 köpek telef oldu
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda bulunan 4 köpek de yanarak telef oldu.
Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 36. Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11.00 sıralarında otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otluk alanda bulunan 7 köpekten 4'ü telef olurken, 3 köpek de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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