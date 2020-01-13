Haberler » Güncel » Beylikdüzün'deki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı - Haber

Beylikdüzün'deki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı.

13.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:40Beylikdüzün'deki kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı
'nde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Kanlı hesaplaşmanın loca kavgasından dolayı yaşandığı öğrenildi.
Beylikdüzü'nde Cem Aküzüm (25) isimli genç, husumetli olduğu kişiler tarafından silahla vurarak öldürülmüştü. Zanlılar gencin cesedini boş araziye atarak kaçmıştı. Kanlı hesaplaşmanın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Cem Aküzüm ve arkadaşları bir eğlence mekanına giderek loca istedi. Mekan işletmecileri boş loca olmadığını söyledi. Loca olmamasına sinirlenen Cem Aküzüm, mekanın dışına çıkarak havaya ateş açtı. İşletme sahiplerinin konuşmak için bir araca bindirdiği genç, çıkan kavgada silahla vuruldu.
Olayın detaylarının ortaya çıkmasının ardından zanlılardan Polat İ., Mehmet P. ve Taha C. yakalanarak gözaltına alınırken, Fahrettin B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Zanlıların uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.
(İHA)

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:55  Abhazya'nın geleneksel yeni yıl bayramı kutlandı - Haber
22:55  Batman ermeni asıllı erin öldürülme davasında karar çıktı - Haber
22:54  Yolu karla kaplı köyde düşerek yaralanan öğretmen için seferber oldular - Haber
22:54  İtalya Başbakanı Conte Türkiye ziyaretini değerlendirdi Açıklaması - Haber
22:53  DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
20:38  Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Haber
20:14  İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Haber
13.01.2020 23:01:53