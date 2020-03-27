Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beylikdüzüspor kulübü tesisleri, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor Kulübü, gelen talep doğrultusunda, Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda bulunan Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri'ni ilçede ve bölgedeki hastanelerde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

27.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57
Beylikdüzüspor kulübü tesisleri, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor Kulübü, gelen talep doğrultusunda, Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda bulunan Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri'ni ilçede ve bölgedeki hastanelerde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.


Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle yoğun bir mesai içinde çalışan ve evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için örnek bir işbirliğine imza attı. Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri'nin salgınla mücadele sürecinde, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığını açıklayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan sağlık çalışanları, bizim kahramanlarımız. Onlar için ne yapsak az. Beylikdüzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın'a ve kulüp yöneticilerine, örnek davranışları için teşekkür ediyorum. Bu zor günleri, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hep birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Beylikdüzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın da "Zor günlerimizde, sağlık çalışanlarımız hep yanımızdalar. Biz de onların fedakarlıklarına bu şekilde destek olmak istedik. Bu zor süreçte, onları misafir etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.


"Dayanışma ruhuyla mücadeleyi kazanacağız"


Virüsle mücadelede herkese görev düştüğünü söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken bu süreçte, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Toplam 30 yatak kapasiteli Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri, vatandaşlarımızın sağlığı için canlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın kullanımına açıldı. Bu zorlu süreçte özveriyle fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tedbirler alarak, alınan tedbirlere uyarak, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket ederek bu mücadeleyi kazanacağız" şeklinde konuştu.


"Destek olmaktan mutluluk duyuyoruz"


Beylikdüzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın ise yaptığı açıklamada, "Virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte, biz de kulüp olarak 'Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için ne yapabiliriz?' diye düşündük ve Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda bulunan tesislerimizi, ilçemizde ve bölgemizdeki hastanelerde çalışan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın kullanımına açmak istedik. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a konuyu ilettik. Belediye Başkanımız, konuyla yakından ilgilendi. Belediyemiz tarafından dezenfeksiyon işlemleri yapılan tesislerimizi, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız kullanmaya başladılar. Tesisimizde 30 sağlık çalışanını misafir edebiliyoruz. Çalışan arkadaşlarımız, tesislerimizde, hijyen konusuna maksimum özen göstererek sağlık çalışanlarımız odalarından çıktıktan hemen sonra, odaları temizleyip havalandırıp bir sonraki kullanım için hazır hale getiriyorlar. Zor günlerimizde hep yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Hasan Doğan, Beylikdüzü, Kavaklı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Beylikdüzüspor kulübü tesisleri, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: Sivas'ta oto yıkamacıda özel dezenfekte işlemi - Haber 15:11: Kocaeli'de su kullanımına koronavirüs etkisi - Haber 15:11: Sivas'ta köydeki yaşlılardan 'Evde kal' çağrısı - Haber 15:10: Enver Aysever ve Can Ataklı hakkında suç duyurusu - Haber 15:10: Uşak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların hizmetine koşmaya devam ediyor - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber