Haberler» 3. Sayfa» Haber

Beylikova'da çoban ölü bulundu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan bir çoban arazide ölü bulundu.

18.08.2019 11:46 Beylikova'da çoban ölü bulundu
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan bir çoban arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdullah Öncel, kendisine ait koyunları otlatmak için araziye çıktı. Gece boyu haber alınamayan Öncel'i merak eden yakınları sabah saatlerinde kendi imkanları ile aramaya çıktı. Öncel'in cesedi, bir tarlada yakınları tarafından bulundu. Ardından ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerin ardından Öncel'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Beylikova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:40   Gaziantep'te trafik kazası: 5'i çocuk 8 yaralı
13:38   Sason'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
13:37   Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
13:37   Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
13:24   14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
13:20   Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
13:18   Yüzyıllardır yaşatılan gelenek, yüzlercesi dereden geçirildi