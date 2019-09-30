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Beylikova'da uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

30.09.2019 14:08Beylikova'da uyuşturucu operasyonu
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Beylikova Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda 8,36 gram esrar, 6,92 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 14 fişek bulundu.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından, 3'ü ise mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Eskişehir, Beylikova, Güncel

Kaynak: AA

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