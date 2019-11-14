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Beylikova'ya 80 tonluk kantar

Eskişehir Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 80 kantar kuruldu.

14.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:22Beylikova'ya 80 tonluk kantar
Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 80 kantar kuruldu.

Beylikova Caddesi üzerindeki yeni kurulan yem depolama ve silaj paketleme tesisinin içerisine tarımsal kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 50'si hibe olan 80 tonluk kantar kuruldu. Kurulma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçe tarımına ve tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile çiftçi ve üreticilerin haftanın 7 günü kantar ölçümüne açık olacak şekilde ürettikleri ürünleri pazarlayabileceklerini söyledi. Alp, "İlçeye hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli kazançlar sağlasın" dedi. - ESKİŞEHİR

Yunusemre, Eskişehir, Beylikova, Güncel

Kaynak: İHA

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