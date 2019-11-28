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BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı

BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu.

28.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:07BEYMEN Club 55'inci mağazasını Ankara'da açtı

BEYMEN Club, genelindeki 55'inci mağazasını 'da açtığını duyurdu.

Başkent'teki Kuzu Effect AVM'de bugün açılan BEYMEN Club Ankara Kuzu Effect'in, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelinde 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıdığı belirtildi. 330 metrekarelik bir alanda hizmet verdiği duyurulan markanın, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki yeni koleksiyonlarını moda severlerle buluşturduğu açıklandı.



Türkiye, Ankara, İnci, Güncel

Kaynak: DHA

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