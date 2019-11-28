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Beymen Club, 55. mağazasını Ankara'da açtı

Beymen Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtı.

28.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:06Beymen Club, 55. mağazasını Ankara'da açtı
Beymen Club, genelindeki 55'inci mağazasını 'da açtı.

Beymen Club açıklamasına göre, 30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından olan şirket, büyümesine devam ediyor.

Başkentin yeni yaşam merkezi Kuzu Effect AVM'de bugün hizmete giren Beymen Club Ankara Kuzu Effect, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelinde 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıyor.



330 metrekarelik bir alanda hizmet veren yeni mağaza, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki en yeni Beymen Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.



Ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunan, modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkati çeken Beymen Club Ankara Kuzu Effect, uzman satış danışmanları ile her gün 10.00-22.00 saatlerinde hizmet veriyor.

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Kaynak: AA

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