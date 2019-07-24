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Beymen Club fotoğraf yarışmasına büyük ilgi

Beymen Club'ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği "Yaz Hiç Bitmesin" temalı fotoğraf yarışması büyük ilgi gördü.

24.07.2019 12:43 Beymen Club fotoğraf yarışmasına büyük ilgi
Beymen Club'ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği "Yaz Hiç Bitmesin" temalı fotoğraf yarışması büyük ilgi gördü. 12 Temmuz'da başlayan yarışmaya #BeymenClublaYazHiçBitmesin etiketi ile yaklaşık 2 bin fotoğraf gönderildi.

Beymen Club tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmada fotoğraflar, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali'den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 18 Ağustos olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club'lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek. Yarışmanın birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin ve üçüncüsüne bin liralık hediye çeki verilecek.



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Kaynak: DHA

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