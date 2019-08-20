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Beymen Club, İstanbul Havalimanı mağazası açıldı

Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açtığı yeni mağazası ile dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yolculara hizmet veriyor.

20.08.2019 11:50 Beymen Club, İstanbul Havalimanı mağazası açıldı
Beymen Club, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açtığı yeni mağazası ile dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yolculara hizmet veriyor.
Beymen Club'tan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Mağazası 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.
Mağaza, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle tüm misafirlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.
200 metrekare büyüklüğündeki mağaza, BEYMEN Club'ın doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan kadın-erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.

Beymen Club, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

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