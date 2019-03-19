Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta Başlıyor

Beymen Club
Stil Günleri, 23 Mart
itibarıyla başlayacak.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, marka, hislerin, hissetmenin ve hissedilmenin önemli olduğu 2019 İlkbahar/Yaz sezonunda, Beymen Club Stil Günleri ile modaseverleri tarzlarını keşfetmeye davet ediyor.
23 Mart- 27 Nisan
'da Beymen Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek Beymen Club Stil Günleri'ne katılanlar, 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.
Beymen Club Stil Günleri, İstanbul
, Ankara
, Antalya
, İzmir
, Mersin
, Bursa
, Adana
, Denizli
, Bodrum
ve Kocaeli
'deki seçili 18 Beymen Club mağazasında düzenlenecek.
23 Mart, Beymen Club, Güncel
Kaynak: AA