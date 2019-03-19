Beymen Club Stil Günleri Başlıyor

Kaynak: İHA

Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri'ni 23 Mart itibariyle başlatıyor.Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri'ni 23 Mart itibariyle başlatıyor. Yapılan bilgilendirmede; 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasında BEYMEN Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek BEYMEN Club Stil Günleri'ne katılanlar, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.BEYMEN Club Stil Günleri, 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli'deki seçili 18 BEYMEN Club mağazasında düzenlenecek.BEYMEN Club stil günleri takvimi şöyle:İstanbul23 Mart Cumartesi Beymen Club Akbatı30 Mart Cumartesi Beymen Club Akasya5 Nisan Cuma Beymen Club Erenköy6 Nisan Cumartesi Beymen Club Aqua Florya6 Nisan Cumartesi Beymen Club Citys Nişantaşı10 Nisan Çarşamba Beymen Club Özdilek27 Nisan 2019 Cumartesi Beymen Club CapacityAntalya4 Nisan Perşembe Beymen Club Terracityİzmir5 Nisan Cuma Beymen Club MavibahçeMersin12 Nisan Cuma Beymen Club Mersin MarinaBursa19 Nisan Cuma Beymen Club Bursa MarkaAnkara12 Nisan Cuma Beymen Club Atakule13 Nisan Cumartesi Beymen Club Panora19 Nisan Cuma Beymen Club ArmadaAdana13 Nisan Cumartesi Beymen Club AdanaDenizli17 Nisan Çarşamba Beymen Club DenizliBodrum26 Nisan Cuma Beymen Club Bodrum MidtownKocaeli27 Nisan Cumartesi Beymen Club Symbol - İSTANBUL