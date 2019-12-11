BEYMEN Club'tan yılbaşı hediye seçenekleri

BEYMEN Club, yılbaşına özel sevdiklerine hediye almak isteyenler için Sonbahar Kış koleksiyonundan kar taneleriyle süslü kazak ve berelerden farklı renklerde triko ve sweatshirtleri önerdi.



BEYMEN Club, yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı hediye seçeneklerini sundu. Kadınlar için 2019 Sonbahar Kış Kadın Koleksiyonu'da göze çarpan kar taneleriyle süslü kazak ve berelerden Love, Peace, Happy gibi sloganlarıyla bezeli rengarenk triko ve sweatshirtlere, battaniyelerden sezonun gözde aksesuarı atkılara, canlı renklerdeki deri el portföylerinden fularlı hediye setlerinin veya sevimli hayvan desenli trikoların farklı hediye seçenekleri olacağını belirtti.



Marka erkeklere ise BEYMEN Club 2019 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu'ndan ekose ya da desenli gömlek çeşitleri, çam ağacı desenli jakar trikolar, deri sırt ve evrak çantaları, parlak puf montlar, renkli atkı ve fularlar, cüzdan ve ipek kravattan oluşan hediye setlerinin yılbaşında alternatif hediye olabileceğini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA