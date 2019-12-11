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Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri

Beymen Club, yılbaşı için çok özel hediye seçenekleri sunuyor.

11.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:14Beymen Club'tan yılbaşı için hediye seçenekleri
Beymen Club, yılbaşı için çok özel hediye seçenekleri sunuyor.
Beymen Club açıklamasına göre, Beymen Club 2019 sonbahar-kış kadın koleksiyonu, kar taneleriyle süslü kazak ve berelerden Love, Peace, Happy gibi sloganlarıyla bezeli rengarenk triko ve sweatshirt'lere, battaniyelerden atkılara, canlı renklerdeki deri el portföylerinden fularlı hediye setlerine ve hayvan desenli trikolara uzanan farklı hediye seçenekleriyle müşterilerinin yeni yıl heyecanına ortak oluyor.
Markanın ikonik kaz logosu ise el portföylerinden şapkalara, kadife gömleklerden puf yeleklere koleksiyondaki pek çok üründe müşterilerin karşısına çıkıyor.
Beymen Club 2019 sonbahar-kış erkek koleksiyonu, yılbaşı hediye alışverişleri için konforlu, güncel ve rahat hediye seçenekleri sunuyor. Ekose ya da desenli gömlek çeşitleri, çam ağacı desenli jakar trikolar, deri sırt ve evrak çantaları, parlak puf montlar, renkli atkı ve fularlar, cüzdan ve ipek kravattan oluşan hediye setleri yılbaşı alışverişlerin favorisi olmaya aday.
Beymen Club'ın müşterilerine sunduğu hediye seçenekleri 179 TL'den başlıyor.

Beymen Club, Güncel

Kaynak: AA

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