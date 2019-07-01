01.07.2019 14:46
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Beymen Club'tan yurt içi genişleme adımları

Beymen Club

Beymen Club, yeni mağazasını İzmir'e açtı.

Beymen Club , yeni mağazasını İzmir 'e açtı. Marka, yurt içi genişleme adımlarına bir yenisini eklemiş oldu.

Beğenilen ve en çok tercih edilen markalardan olan Beymen Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında İstanbul ve İzmir'de Agora, Mayıs ayında ise Mersin 'de mağazaları açılışlarını gerçekleştiren marka, yeni mağazasını 29 Haziran 2019 Cumartesi günü İzmir Forum Bornova AVM'de hizmete sundu.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan marka söz konusu AVM'de, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle alışveriş deneyimi sunacak.

Brüt 197 metrekarelik alana sahip mağazanın, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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