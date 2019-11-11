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Beymen Club'un şehir hayatını yansıtan tasarımları dikkati çekiyor

Beymen Club, 2019 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu'yla tabiatın dingin ruhunu, şehir hayatının dinamikleriyle buluşturdu.

11.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:10Beymen Club'un şehir hayatını yansıtan tasarımları dikkati çekiyor
Beymen Club, 2019 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu'yla tabiatın dingin ruhunu, şehir hayatının dinamikleriyle buluşturdu.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, farklı tarz ve renklerin birleşimiyle zenginleşen Beymen Club, 2019 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu, yeni sezonda konforlu, güncel ve rahat stili ile dikkati çekiyor.
Doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan Beymen Club, casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumluyor.
Klasikleşmiş prince de galle, tüvit ve balıksırtı desenlerini modern kesimler ve patchworklerle güncelleyen koleksiyonda, parlak puf montlar ve triko detaylı duffle kabanlar sloganlı gömlekler ve reflektör baskılarlarla kombinlenerek farklı bir stil sunuyor.

Beymen Club, Ekonomi

Kaynak: AA

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