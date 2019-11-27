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BEYMEN'den 2019-2020 Sonbahar/Kış dış giyim ile ilgili tüyolar

BEYMEN, dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar/Kış dış giyim koleksiyonları hakkında önerilerde bulundu.

27.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:41BEYMEN'den 2019-2020 Sonbahar/Kış dış giyim ile ilgili tüyolar
BEYMEN, dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar/Kış dış giyim koleksiyonları hakkında önerilerde bulundu.

BEYMEN, dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar/Kış dış giyim koleksiyonları hakkında önerilerde bulundu.

Klasik modellerden vazgeçmeyenler için

Marka, zamansız ve klasik tasarımları tercih edenler için tek ya da çift düğmeli, kuşaklı, farklı model, renk ve uzunluklardaki palto alternatifleri ile yeni sezonu şekillendireceğini bildirdi.

Sıcacık puffer

Bu kışın en öne çıkan trendlerinden puffer montlar farklı renk ve modelleri yerini aldı. BEYMEN, klasik siyah ve beyaz tasarımların yanı sıra blok renkler, leopar desenleri gibi göz alıcı montlar, hem uzun hem kısa model seçenekleriyle tasarımlara farklı bir bakış açısı getirdiğini kaydetti.

Shearling'ler soğuklara meydan okuyor

Kış siluetlerinin olmazsa olmazı sezonun en cool dış giyimi 'shearling'lerin hem soğuklara hemde modaya meydan okuduğunu kaydeden marka, yaka ve manşetlerden tüm modele yayılan shearling'lerin sadece fonksiyonelleriyle değil, ince detaylarıyla da dikkat çektiğini belirtti.

Ekoseye modern yorum

Sezonun gözde trendlerinden ekose ve kazayağı, kabanlardan uzun paltolara farklı formlarla buluşarak stillere hareket kattığı bildirilirken, sezonun en gözde modelleri arasında yer alacağını açıkladı.

Farklı alternatifler

Ayrıca BEYMEN, klasik dış giyim seçeneklerine alternatifler arayanlar için oversize paltolar, oversize ve dropped modellerden uzun trençkotlar, çıkarılabilir shearling yaka detaylı denim ceketler, shearling yakalı oversize süet ve deri ceketler, kapüşonlu uzun ve kısa parkaların soğuk günlerde bile tarzları tamamlayacağını açıkladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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