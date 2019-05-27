Beymen'den bayrama özel hediye setleri

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber)–

Beymen, bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi ve lokum setleri hazırladığını açıkladı.

Beymen'den yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın vazgeçilmez ikramı lokum ve kolonyadan oluşan Türk kahvesi & Lokum setleri hazırlandı. Hediyelikler, fıstıklı ve bademli krokandan madlene, el yapımı spesiyal çikolatalardan çikolata kaplı fıstıklı lokumlara, gökkuşağı tonlarındaki gözalıcı renkleri, çıtır kurabiyesi arasındaki taze kremasıyla baş döndüren makaron setlerine kadar farklı alternatifler içeriyor" denildi.

Kaynak: DHA