01.07.2019 14:39
Haberler » Güncel » Haber

Beymen'den yeni mağaza

Beymen

/ (KURUMSAL HABER) – BEYMEN Club, İzmir Bornova'da bulunan bir alışveriş merkezinde mağaza açtı.

/ (KURUMSAL HABER) – BEYMEN Club, İzmir Bornova 'da bulunan bir alışveriş merkezinde mağaza açtı.

Beymen'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Doğadan, etnik zenginliklerden ve sanattan ilham alan modern, cool koleksiyonları ve casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan BEYMEN Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora, Mayıs ayında ise Mersin Forum mağazaları açılışlarını gerçekleştiren BEYMEN Club, yeni mağazasını 29 Haziran Cumartesi günü İzmir Forum Bornova AVM'de hizmete sundu.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan BEYMEN Club Forum Bornova, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor."


- İzmir
Kaynak: DHA
bornova , beymen , izmir , cas , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:12 15 yaşındaki sürücünün kullandığı araçta ruhsatsız tabanca
15:12 LGS tercih başvuruları başladı
15:12 Başkan Aydar, makam aracını gelin arabası yaptı
15:12 Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
15:12 İSTANBUL- FATİH'TEKİ KADIN CİNAYETİ ZANLILARI YAKALANDI
15:11 Makedonya'da geleneksel sünnet şöleni
15:11 Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor