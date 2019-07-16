16.07.2019 13:55
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Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı

Beynam Ormanı

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyelerince Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı.

Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı üyelerince Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yapıldı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinin başlatmış olduğu "Çevrecilik Milliyetçiliktir" projesi kapsamında Beynam Ormanı'na gelen gençler, farkındalık oluşması amacıyla geri dönüşümü doğada mümkün olmayan plastik ve poşet atıkları temizledi.
Gençlerin örnek davranışı, çevredekilerden takdir topladı.
Gölbaşı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yasin Dinçer, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Anadolu ormanlarının son mirası olan Beynam Ormanı'nda çevre temizliği yaptık." dedi.
Kaynak: AA
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