Beynin En Önemli Egzersizi; Dil Öğrenme

Genç ve dinamik beyinler, bilgileri kolayca alırken aynı zamanda da kendi gelişimini sürdürüyor. Bu noktada çocukların erken yaşta doğru metotlarla yabancı dil öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Berlitz Dil Okulları Müdürü Çağdaş Kardaş, ikinci dilin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini anlatıyor.

Beyin gelişimi için çocuğunuza ikinci dili öğretin

Beynin kompleks yapısı içinde dil ayrı bir noktada konumlanır. Dil öğrenmek farklı prensiplerin doğru kombinasyonu ile mümkündür. Beynin bellek sistemi, dil öğrenmeyle doğrudan bağlantılı olmakla birlikte dilin önemli bir parçası olan aksan için de aynı derece öneme sahiptir. Düzgün aksan için kasları iyi kullanmayı sağlayacak işlemsel belleğe, akıcı konuşmak içinse gereken kelimeleri ve dilbilgisini sağlayacak bildirimsel belleğe ihtiyaç vardır. Tüm bu sistem içinde kişi dil öğrenirken beynin gelişimine de büyük bir katkı sağlar. Dil öğrenmek için beynin gösterdiği çaba, beyin için çok etkili bir egzersiz görevi görür. Bu durum zeka üzerinde gelişme sağlarken hafızayı da güçlendirir.

Zihinsel ve bilişsel gelişim için çok önemli

Erken yaşta yeni bir dil öğrenmek ve o dilin kurallarına adapte olup hayata geçirmek çok daha kolay oluyor. Çünkü genç beyinler yeni bilgileri işlemede ve hafızalarında tutmada daha başarılı sonuçlar veriyor. Erken dönemde yabancı dil öğrenmek çocukların çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştiriyor. Bilişsel becerileri arttırırken, zihinsel sağlık üzerinde de önemli etkileri oluyor. Bu konuda yapılan araştırmalar ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Çift dil öğrenen çocuklarla tek dil bilenler arasında yürütülen bir çalışmada kaybolan şeyleri bulma, farkları ortaya çıkarma ya da hafıza oyunlarında çift dil bilenlerin çok daha başarılı olduğu görülüyor.

Çocukların vizyonunu geliştiriyor

Yeni bir dil öğrenmek, o dilin kültürünü ve vizyonunu öğrenmek anlamına gelir. Dolayısıyla çocukların öğreneceği ikinci bir dil hem beyninin hem de hayal gücünün sınırlarını ortadan kaldırır. Bir şehir ve ülkenin sınırlarından çıkarak dünya vatandaşı olur. Bu durum çocukların bakış açısında yepyeni bir pencere açarken daha açık ve evrensel değerlere daha yakın bir anlayış kazandırır.

Hafıza ve dikkat problemlerine yabancı dil çözümü…

Dil öğrenmenin beyin üzerindeki etkileri geniş bir kapsamda düşünüldüğünde bu mekanizmayı canlı tutması ve sürekli harekete geçirmesi açısından çok önemlidir. Örneğin birçok ebeveyn çocukların beyin gelişimini bulmaca, su doku ve çeşitli zeka oyunlarıyla destekler. Dil öğrenmek de bu aktiviteler gibidir hatta daha fazlasını sağlar. Beynin çalışma kapasitesini arttırarak daha fazla bilgiyi depolamasını sağlar. Üstelik beynin odaklanma becerisini geliştirerek dikkat eksikliği ve konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırır. Bu durum ise diğer derslere olan ilgisini arttırarak okul performansının yükselmesini sağlar.

Tüm bunların yanı sıra;

? Öğrenme hızını arttırır,

? Özgüveninin artmasında önemli bir rol üstlenir,

? Dili daha iyi duymayı sağlar,

? Diğer dillere karşı daha duyarlı hale getirir,

? Aynı anda birkaç işi yapmayı kolaylaştırır,

? Kişinin kendi anadilini geliştirir,

? Diğer dilleri keşfetmeyi sağlar,

? Çok daha kolay sosyalleşebilmeyi kolaylaştırır,

? Planlama yapma kabiliyetini geliştirir,

? Yaratıcı zekayı geliştirir,

? Yurt dışında eğitim ve kariyer olanakları sağlar,

? Dili eğlenerek öğrendikleri için bu süreç çok daha keyiflidir.

Kaynak: Bültenler