Beynin Kumandası Bilinçaltını Keşfedin

Zihin tıpkı bir buzdağı gibi iki bölümden oluşur. Buzdağının suyun üstündeki bölümüne benzeyen haline bilinç hali, günlük karar verme süreçlerinde ve akılcı düşünce yoluyla ne yapacağımızı keşfetmemize yardım eder. Bilinçaltı ise buzdağının suyun altındaki bölümü gibi zihnin daha büyük bir bölümünü oluşturur. Bilinçaltı öğrenilmiş davranışların refleks olarak tekrar edilmesinde de rol oynar.

Bilinçaltı aslında bizi bir kumanda gibi kontrol eder. Ancak bizler bunu fark edemeyiz. Bilinçaltındaki gücü bilsek de kullanamayız. Özellikle uzak doğu öğretisinde çok önem verilen meditasyon çalışmaları, bilinçaltını tanımaya ve oradaki gücü açığa çıkarmaya yöneliktir. Meditasyondan daha ulvi olan tasavvuf öğretisi de böyledir. Bilinç sol beynin bilinçaltı ise sağ beynin kontrolü altındadır. Sağ beyin özellikleri baskın olanlar, bilinçaltının engin zenginliklerinden daha çok yararlanırlar.

Düşünce de bir enerjidir

Mıknatıslı bir demir parçası, kendi ağırlığının 12 katını kaldırabilir. Bu demir parçasından mıknatıs gücünü alırsanız bir tüyü bile kaldıramaz. İşte mıknatıslı demir parçası gibi bilinçaltının çekim gücünü arttırmak bizim elimizdedir. Bunun ilk şartı ise bilinçaltını temizleyerek saf ve temiz hale getirmektir. Bilinçaltını arıtmadan çekim gücünü arttırmanız mümkün değildir. Bilinçaltınız ne kadar temiz ve kontrollü olursa düşüncelerinizin ve söylemlerinizin etkisi de o kadar güçlü olur. Aslında düşünce, ışık, madde gibi her şey, atomun bilinen en küçük parçacığı olan kuant taneciklerinin belli oranda yoğunlaşmasından başka bir şey değildir. Neticede düşünce de bir enerjidir ve bu gücü ile ilgilidir.

Bilinçaltınızı zaman ve mekandan bağımsız hale getirebilirsiniz

Olumlu düşünmek, evrene pozitif enerji vermek, olumsuz düşünmek ise negatif enerji yaymaktadır. Diğer insanlardan gelen pozitif ya da negatif enerjileri, bilinçli halimiz algılayamasa da bilinçaltımız hisseder ve bundan etkilenir.Bu noktada özetlemek gerekirse siz de zihninizin derinliklerindeki bu gücün farkına varın ve onu geliştirin. Zira bilinçaltınız zaman ve mekandan bağımsız olmanızı sağlayabilir, sizi maddi ve manevi tüm varlıkları etkileyebilecek güce eriştirebilir.

Bilinç- bilinçaltı uyumunu sağlayın

Eğer bilinç ve bilinçaltı uyumlu değilse veya bilinciniz, bilinçaltınızda biriktirdiklerinizle ters bir tarz izliyorsa, o zaman düşünce yapınız netlikten uzaklaşır. Kaos ortaya çıkar, çatışmalar yaşarsınız. Dünya üzerinde, psikolojik problemler yaşayan milyonlarca insan, bilinç ve bilinçaltı uyumsuzluğu yüzünden huzursuz ve mutsuzdur. Çünkü bilmeyen, bir gün başka, diğer gün başka davranış sergileyen, özetle kendisi ile barışık olmayan bir kişilik hali, ortaya çıkarır.

İçindeki yaşam enerjisinin ritmini yakala

Kişinin iç ve dış huzuru için bilinç ve bilinçaltı beraberliği ve dayanışması şarttır. Bu nedenle psikoterapistlerin ve meditasyon üstatlarının ana hedefleri, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak ve iki beni, tek ben haline getirmek yani kişinin içini ve dışını bir yapmaktır. İnsan aradığı huzuru ancak böyle bulabilir. İçinizdeki yaşam enerjisi ancak böyle ritmik ve ahenkli akabilir. Aksi takdirde kendimizi; nevrozlardan çeşitli fobilerden, ruhsal çatışmalardan ve kişilik bozukluklardan kurtaramayız. Dolayısıyla zihnimizin dengeli olması, hayatımızın da olmasını dengeli sağlar.

Kaynak: Bültenler