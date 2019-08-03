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Beyninde tümör tespit edilen genç hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu

Denizli'de, beyninde tümör olduğunu belirlenen genç, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

03.08.2019 15:58 Beyninde tümör tespit edilen genç hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu
Denizli'de, beyninde tümör olduğunu belirlenen genç, gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.
Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 24 yaşındaki Ahmet Gediz, sol kolunda meydana gelen ani his kaybı nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.
Çekilen MR'da, beyninde tümör olduğu tespit edilen hastanenin Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi bölümünde Prof. Dr. Bayram Çırak başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edildi.
Yapılan operasyonda Gediz'in beyninden 8 santimetre çapındaki tümör çıkarıldı.
Prof. Dr. Bayram Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyinde tümör ya da kitle olduğunda aniden nöbet geçirme, kriz veya vücutta özellikle kolda ya da bacakta bazen de her ikisinde güçsüzlük, hissizlik veya uyuşma hissi baş gösterebileceğini belirtti.
Bu şikayetlere ilaveten sabahları aşırı bulantı, baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı olabileceğini dile getiren Çırak, "Bu şikayetler ilaçlarla geçmediği takdirde akla beyinde bir patolojik sıkıntı olabileceği ihtimali geliyor. Hastamızın çekilen MR'ında beynin sağ tarafında, kafatasının altında ve beyin dokusuyla beyin zarının arasında oldukça büyük sayılabilecek 8 santimetre çapında tümör diyebileceğimiz bir kitleyle karşılaştık. Bu tür olaylarda kitle ya da tümörü gördükten sonra yapılması gereken şey ameliyatla çözüm bulmaktır. Biz de genç hastamızın sağlığına kavuşması için ameliyat gerçekleştirdik ve kitleyi aldık." diye konuştu.
Gediz de, his kaybı şikayeti nedeni ile hastaneye gittiğinde beyninde tümör benzeri bir kitle tespit edildiğini belirterek, "Durum kritik olduğu için operasyona alındım. Ameliyat öncesi psikolojim gerçekten bozuldu ve ama şu an çok iyi durumdayım." dedi.

Denizli, Gediz, Güncel

Kaynak: AA

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