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Beyoba-Kayalıoğlu yolu kış öncesi bakıma alındı

Yol yapım çalışmalarına hızla devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi, Beyoba ve Kayalıoğlu mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

26.09.2019 16:51Beyoba-Kayalıoğlu yolu kış öncesi bakıma alındı

Mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kururuçay, kış mevsiminde vatandaşların konforlu ve güvenli yolda yolculuk yapmasını amaçladıklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Beyoba ve Kayalıoğlu Mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kururuçay da mevcut yolda yürütülen çalışmaları inceledi. Kış mevsiminde vatandaşların zorluk yaşamaması amacıyla çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü belirten Kuruçay," Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda yolculuk edebilmesi için il genelinde yol yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bu kapsamda Akhisar ilçemizde Beyoba ve Kayalıoğlu mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, kış öncesi vatandaşlarımızı konforlu yollarla buluşturmayı amaçlıyoruz "dedi.


Kayalıoğlu, Akhisar, Beyoba, Güncel

Kaynak: Bültenler

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