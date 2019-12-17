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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:02Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " 'de Enkazlar Arasında İftar" adlı fotoğrafını seçen Yıldız, "Bu fotoğrafta ne olursa olsun hayatın devam ettiğini hissettiren, insan ve umut kavramlarını gördüğüm için kesinlikle bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.
Haydar Ali Yıldız, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" adlı fotoğrafı için oy kullanarak, "Burada, doğal yaşamın insan, hayvan ve mimariyle birlikteliği sunulmuş. Küçük kız ile keçinin birbirine bakış anı da çok güzel yakalandığı için onu tercih ediyorum." dedi.
"Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nu yüzerken çektiği "Beytullah'ın Azmi" adlı fotoğrafı seçen Yıldız, "Beytullah'ın azminin diğer sporculara ve tüm gençlerimize umut olması gerektiğini düşündüğüm için onu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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