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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Koronavirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları...

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınla mücadele kapsamında kurulan Beyoğlu Koronavirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi'nde incelemede bulundu.

04.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:28
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Koronavirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları...
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınla mücadele kapsamında kurulan Beyoğlu Koronavirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi'nde incelemede bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
İlçede yapılan çalışmalar belediye bünyesinde kurulan Beyoğlu Koronavirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor. Böylelikle belediye birimleri arasındaki koordinasyon sağlanarak çalışmaların sistemli bir şekilde devam ettirilmesi sağlanıyor.
Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler de hızlı bir şekilde analiz edilerek ilgili birime yönlendiriliyor ve yerine getiriliyor.
Başkan Yıldız, Beyoğlu Koronavirüs Kriz Masası ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Yıldız, belediye olarak 65 yaş ve üstü ile yardıma muhtaç ailelerin yanlarında olduklarını belirtti.
Sosyal Market'te vatandaşların özellikle kuru gıda başta olmak üzere kolonya ve maske gibi diğer ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla çalışma içinde olduklarını anlatan Yıldız, "Arkadaşlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren talepleri not alıp gerekli tespitler yapıldıktan sonra başta engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapıyor. Vatandaşlarımızın yüreği ferah olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Biz de belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde yüksek bir dayanışmayla atlatacağız. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum ve bir kez daha evlerinizde kalmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Haydar Ali Yıldız, Koronavirüs, Beyoğlu, Güncel
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