Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı

Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı Beyoğlu Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

26.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:50
Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı
İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.
Beyoğlu Belediyesi korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları unutmadı. Evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yemek götürmek için belediye bünyesinde özel ekip kuruldu.
Günde iki öğün sıcak yemek
Beyoğlu Belediyesi Aşevi'nde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler belediye ekipleri tarafından belirlenen vatandaşların evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Günde iki kez yapılan sıcak yemek servisi ile vatandaşların yemek ihtiyacı gideriliyor. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar belediye ekiplerine dua ediyor. Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi, Yerel

Haberin Videosu :

Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Beyoğlu Belediyesi evden çıkamayan yaşlıları unutmadı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

12:11: Tüm mesele: evde disiplin nasıl korunacak! - Haberler 12:11: İran Devrim Muhafızları komutanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 12:10: Lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı - Haberler 12:10: Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü - Haberler 12:09: Din görevlileri vatandaşların yardımına koşuyor - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:19: Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haberler 10:39: Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?