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Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu

Beyoğlu Belediyesi, sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlar için çalışma başlattı.

09.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:08Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu
Belediyesi, sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlar için çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, soğuk ve yağmurlu havada sokaklarda yaşayanlar için zabıta ekipleri harekete geçti.
Beyoğlu Belediyesinin 444 01 60 nolu iletişim merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, Taksim Meydanı, Talimhane ve İstiklal Caddesi'ndeki sokakta yaşayan vatandaşları Beyoğlu Müdürlüğüne götürdü.
Vatandaşlara sıcak çay ikramında bulunulduktan sonra evsizler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Esenyurt'ta bulunan misafirhanesine yerleştirilmek üzere İBB Zabıta ekiplerine teslim edildi.
Beyoğlu Zabıtası kış boyu devriyelerini sıklaştırarak evsizlere yardım elini uzatmaya devam edecek.

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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