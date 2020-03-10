Beyoğlu Belediyesi'nden genç yazılımcılara tam destek
Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu'nda açtığı 'Yazılım Geliştirme ve Uygulama Atölyesi' ile genç yazılımcılara destek olmaya devam ediyor.
10.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:28
Beyoğlu Belediyesi, Akademi Beyoğlu'nda açtığı 'Yazılım Geliştirme ve Uygulama Atölyesi' ile genç yazılımcılara destek olmaya devam ediyor.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleceğin dili olarak kabul edilen kodlama (yazılım) eğitimlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda 'Yazılım Geliştirme ve Uygulama Atölyesi' açtı. Bilge Adam Bilişim Grubu İşbirliğinde açılan atölyede, kendilerini geliştirmek isteyen genç yazılımcılara ücretsiz kodlama (yazılım) eğitimi veriliyor.
Yoğun talep gören Yazılım Geliştirme ve Uygulama Atölyesi'nin kursiyerleri, Beyoğlu'nda bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler arasından mülakatla seçildi. Hafta içi beş gün devam eden atölyede öğrencilere yazılımla ilgili her türlü teknik ve pratik eğitimler veriliyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca devam edecek olan atölyeyi başarıyla tamamlayan genç yazılımcılara sertifika verilecek. Atölye ile yazılım dilinin öğrencilere erken yaşlarda öğretilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleceğin dili olarak kabul edilen kodlama (yazılım) eğitimlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda 'Yazılım Geliştirme ve Uygulama Atölyesi' açtı. Bilge Adam Bilişim Grubu İşbirliğinde açılan atölyede, kendilerini geliştirmek isteyen genç yazılımcılara ücretsiz kodlama (yazılım) eğitimi veriliyor.
Yoğun talep gören Yazılım Geliştirme ve Uygulama Atölyesi'nin kursiyerleri, Beyoğlu'nda bulunan okullarda eğitim gören öğrenciler arasından mülakatla seçildi. Hafta içi beş gün devam eden atölyede öğrencilere yazılımla ilgili her türlü teknik ve pratik eğitimler veriliyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca devam edecek olan atölyeyi başarıyla tamamlayan genç yazılımcılara sertifika verilecek. Atölye ile yazılım dilinin öğrencilere erken yaşlarda öğretilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Beyoğlu Belediyesi'nden genç yazılımcılara tam destek
Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel
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