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Beyoğlu Belediyesi'nden gençler için 4 farklı online yarışma

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirus salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan gençleri düzenlediği ödüllü online yarışmalarda buluşturdu.

06.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:19
Beyoğlu Belediyesi'nden gençler için 4 farklı online yarışma
Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirus salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan gençleri düzenlediği ödüllü online yarışmalarda buluşturdu. 'Yarıştan değil, dışarıdan uzak dur' sloganı ile belediyenin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilen dört farklı yarışma ile gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeleri sağlanıyor.

Beyoğlu'nda Covid-19 (Koronavirus) salgını nedeniyle yapılan 'Evde Kal' çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan gençler unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla ödüllü online yarışmalar düzenliyor. 'Yarıştan değil, dışarıdan uzak dur' sloganı ile gerçekleştirilen yarışmalar arasında; "İlk ve Ortaokullar Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması", "Liseler Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması", "Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması" ile "Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması" bulunuyor. Yarışmalara katılmak isteyen gençlerin, Beyoğlu Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret ederek belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

İlk ve ortaokullar ile liseler için resim, şiir ve kompozisyon yarışması

Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 7-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencileri için '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması; 15-18 yaş arası lise öğrencileri içinse 'Sağlık' temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Yarışmalar için 30 Mart'ta başlayan başvurular 20 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, Beyoğlu Belediyesi veya Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi web sayfalarını ziyaret ederek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu'nun gelecek vizyonunu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak özgün kent mobilyalarının tasarlanması amacıyla 'Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması' düzenliyor. 30 yaş ile sınırlandırılan yarışmaya üniversitelerin mimarlık, şehircilik, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı, peyzaj mimarlığı ve mühendislik bölümleri ile lise öğrencileri online olarak katılabilecekler. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerin tasarımlarını 1 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Beyoğlu Belediyesi'nin web sitesine yüklemeleri gerekiyor. Yarışma sonucunda başarılı olduğu değerlendirilen tasarımların sahipleri birer adet bilgisayar ile ödüllendirilecek.

Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması

Beyoğlu Belediyesi ilçenin farklı noktalarında açmaya hazırlandığı Millet Kıraathaneleri'nin logo tasarımı için online 'Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması' düzenliyor. 30 yaşını geçmemiş üniversite öğrencileri ile yeni mezun tasarımcıların katılacağı yarışma için başvurular 1 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek. Yarışmada birinci seçilen tasarımcının tasarımı Beyoğlu bölgesinde açılacak olan tüm Millet Kıraathanelerinde kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Beyoğlu Belediyesi'nden gençler için 4 farklı online yarışma - Haberler

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