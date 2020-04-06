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Beyoğlu Belediyesi'nden gençler için 4 farklı online yarışma

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan gençleri düzenlediği ödüllü online yarışmalarda buluşturacak.

06.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:50
Beyoğlu Belediyesi'nden gençler için 4 farklı online yarışma
Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan gençleri düzenlediği ödüllü online yarışmalarda buluşturacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyoğlu Belideyesi koronavirus salgını nedeniyle yapılan "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan gençleri unutulmadı.
Beyoğlu Belediyesi gençlerin evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmelerini ve toplumsal hayata devam edebilmelerini sağlamak amacıyla ödüllü online yarışmalar düzenliyor.
"Yarıştan değil, dışarıdan uzak dur" sloganı ile gerçekleştirilen yarışmalar arasında, "İlk ve Ortaokullar Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması", "Liseler Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması", "Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması" ile "Millet Kıraathaneleri Logo Tasarım Yarışması" bulunuyor.
Yarışmalara katılmak isteyen gençlerin, Beyoğlu Belediyesi'nin resmi web sitesini ziyaret ederek belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi, Evde Kal, Beyoğlu, Güncel
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