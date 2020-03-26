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Beyoğlu Belediyesi'nden yaşlı ve hasta vatandaşlara sıcak yemek servisi

Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlılar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

26.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:54
Beyoğlu Belediyesi'nden yaşlı ve hasta vatandaşlara sıcak yemek servisi
Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlılar ile engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. Evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yemek götürmek için belediye bünyesinde özel ekip kuruldu.
Beyoğlu Belediyesi Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, belediye ekipleri tarafından belirlenen vatandaşların evlerine götürülerek teslim ediliyor. Günde iki kez yapılan servis ile vatandaşların sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi, Güncel

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