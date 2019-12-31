Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesinde herhangi bir problemle karşılaşmaması için özel bir ekip kurdu. 550 kişiden oluşan dev kadro vatandaşların güvende ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamak için gece boyunca sahada olacak.



Yılbaşı eğlencelerinin önemli merkezlerinden birisi olan Beyoğlu'nda, Yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir problemle karşılaşmaması için seferberlik başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Yılbaşı geçesi için özel bir ekip oluşturdu. Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Gelirler Şefliğinden oluşan 550 kişilik dev kadro yılbaşı gecesinde sahada olacak.



Ekipler gece boyunca sahada olacaklar



Başta İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Galata Meydanı olmak üzere yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanlarda yüzün üzerinde araçla gece boyunca denetimlerini sürdürecek olan ekipler, vatandaşların güvende ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesini sağlayacak. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 444 0 160 Nolu Çağrı Merkezini arayarak belediye ekiplerinden yardım isteyebilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA