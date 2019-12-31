Haberler » Güncel » Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği - Haber

Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği

Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesinde herhangi bir problemle karşılaşmaması için özel bir ekip kurdu.

31.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Beyoğlu Belediyesi'nden yılbaşı seferberliği
Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesinde herhangi bir problemle karşılaşmaması için özel bir ekip kurdu. 550 kişiden oluşan dev kadro vatandaşların güvende ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesini sağlamak için gece boyunca sahada olacak.

Yılbaşı eğlencelerinin önemli merkezlerinden birisi olan Beyoğlu'nda, Yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir problemle karşılaşmaması için seferberlik başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Yılbaşı geçesi için özel bir ekip oluşturdu. Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Gelirler Şefliğinden oluşan 550 kişilik dev kadro yılbaşı gecesinde sahada olacak.

Ekipler gece boyunca sahada olacaklar

Başta İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Galata Meydanı olmak üzere yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanlarda yüzün üzerinde araçla gece boyunca denetimlerini sürdürecek olan ekipler, vatandaşların güvende ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesini sağlayacak. Vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 444 0 160 Nolu Çağrı Merkezini arayarak belediye ekiplerinden yardım isteyebilecekler. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:18   Adana'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haber
01:17   Siverekliler 2020'ye silahla girdi - Haber
01:16   İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Haber
01:13   Bursa'da 2019'un son 2020'nin ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
01:10   Van'da yeni yıl coşkusu - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:18:26