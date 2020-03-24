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Beyoğlu Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.

24.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:22
Beyoğlu Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları unutmadı
Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.
Tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüsten sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı.
Beyoğlu Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek Beyoğlu'nun her köşesine sabah, akşam mama ve su bıraktı.
Ayrıca ekipler ilçenin bazı yerlerinde bulunan Patimatik'lere de mama koyuldu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

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