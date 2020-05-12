Beyoğlu Belediyesi, Taksim ve İstiklal'de günlük 10 bin maske dağıtıyor

Beyoğlu Belediyesi, semt konaklarında her gün üretilen 10 bin maskeyi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.

12.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:50
Beyoğlu Belediyesi, semt konaklarında her gün üretilen 10 bin maskeyi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde getirilen maske takma zorunluluğu ile birlikte semt konaklarında devam eden maske üretimini artırdı.
Semt konakları atölyelerinde günlük olarak üretilen 10 bini aşkın maske, belediye ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Çalışma ile hem vatandaşların hem de belediye birimlerinde çalışan personelin maske ihtiyacı karşılanmış oluyor.
Semt Konaklarını ziyaret ederek maske üretimini gerçekleştiren personel ve gönüllü kursiyerlerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gösterdikleri gayretten dolayı kendilerine teşekkür etti.
Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında virüs salgınına karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.
Yıldız, koronavirüs sürecinde Beyoğlu Belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getirmekte gayret ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda semt konaklarımızda hocalarımız ve gönüllü kursiyerlerimizle birlikte maske üretiyoruz. Hep beraber çifte bayramı birlikte yaşayalım diye gayret ediyoruz. Geçen haftaya kadar günlük ürettiğimiz yaklaşık 10 bin maske ihtiyacı karşılıyordu. Fakat İstiklal Caddesi'nde yoğunluğun artmasıyla birlikte biz de üretim kapasitemizi artırdık ve şu anda 10 binin üzerinde maskeyi sadece İstiklal Caddesi'nde dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." Beyoğlu Belediyesi, Taksim ve İstiklal’de günlük 10 bin maske dağıtıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları’nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Zonguldak’ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Haberler››Güncel››Beyoğlu Belediyesi, Taksim ve İstiklal'de günlük 10 bin maske dağıtıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma - Haber 19:22: Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde 50 binden fazla maske dağıtıldı - Haber 19:20: Mardin Valiliği'nden çocuk ve gençler için açıklama - Haber 19:18: ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Haber 19:16: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Haber 18:08: Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor - Haberler 17:37: Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı - Haberler 17:31: İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 16:36: İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı - Haber