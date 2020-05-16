Beyoğlu Belediyesinden Milli Mücadele'nin başladığı noktada tören

Beyoğlu'nda Milli Mücadele'nin 101. yılı dolayısıyla Bandırma Gemisi'nin kalktığı noktada etkinlik düzenlendi.

16.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:27
Beyoğlu'nda Milli Mücadele'nin 101. yılı dolayısıyla Bandırma Gemisi'nin kalktığı noktada etkinlik düzenlendi.
Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından Karaköy Rıhtımı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Milli Mücadele'nin 16 Mayıs'ta başladığını aktararak, etkinliğin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün erkene alındığını söyledi.
Yıldız, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, Milli Mücadele'yi başlattıkları noktada olduklarını belirterek, "Elbetteki temel kavramımız vatan. Milli Mücadele vatan, bayrak, mukaddesat ve ezan için yapılır. Bizler, büyük medeniyet yolculuğunda vatanımızı işgal etmek isteyenlere her türlü gereken cevabı vermiş bir milletiz." diye konuştu.
Gazi Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır." sözünü hatırlatan Yıldız, şöyle devam etti:
"Uğruna mücadele verdiğimiz bu topraklarda, Milli Mücadele ruhunu taşıdığımız bir anlayış en son 15 Temmuz'da bu topraklarda varlığını bir kez daha gösterdi. Vatanımızı, işgal etmek, bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak isteyenler, bu milleti karanlık günlere götürmek isteyenler, bizzat milletimiz ve gençlerimiz tarafından gereken dersi almışlardır. Milli Mücadele burada başlamıştır. Bizler bu toprakların çocukları olarak, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Roman'ı hiçbir fark gözetmeden tek millet olarak diyoruz ki 'Bu topraklarda ebediyen var olacağız.' 1071 ruhuyla bu toprakların çocuklarıyız ve 2071 hedeflerine yürüyoruz. 1453 fetih ruhuyla Fatih'in nesliyiz ve bu topraklarda ilelebet varlığımızı devam ettireceğiz. 1923 Cumhuriyet ruhuyla, 1919 Kurtuluş Savaşı ruhuyla, 2023 hedeflerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İlelebet var olacak.' dediği büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız ve bu topraklarda bağımsız olarak var olmaya devam edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz."
Milli Mücadele şehitlere rahmet dileyen Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl coşkulu bir şekilde kutlayamadıkları ifade etti.
Etkinlikte, havai fişek gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğe, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, partinin ilçe yöneticileri, gençlik kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu Belediyesinden Milli Mücadele’nin başladığı noktada tören

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma, Beyoğlu, Güncel, Haber

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