Beyoğlu Caddesi'ndeki köprü 4 şerit olacak

Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi'ndeki mevcut 2 şeritli köprü yıkılarak, 4 şeritli yeni bir köprü inşa edilecek.

İnsanı merkeze alan anlayışıyla vatandaşlara rahat ve konforlu bir yaşam sunma çabasında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda yapacağı çalışmalardan vatandaşların etkilenmemesi için uygun dönemleri seçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatilinden hemen sonra projelerine devam edecek. Başiskele İlçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu Caddesi'ndeki üst yapı çalışmaları kapsamında mevcut 2 şeritli köprüyü yıkılarak 4 şeritli yeni bir köprü inşa edilecek. Bu nedenle Beyoğlu Caddesi üzerindeki trafik akışı, çalışmalar süresince alternatif güzergah üzerinden yapılacak. Ulaşım, köprü bitene kadar Kolej Caddesi-Cevizlik Caddesi-Harmanlık Caddesi-Drama Caddesi güzergahı üzerinden sağlanacak.

Dört şeritli yeni köprünün genişliği 20 metre, uzunluğu da 19 metre olacak. Yapılacak olan yeni köprüde 228 metre ve 80 santimetre çapında 24 adet fore kazık ve 22 adet 17 metre uzunluğunda prekast kiriş kullanılacak. Ayrıca betonarme ve tabliye betonunda 70 ton demir, 600 metreküp beton, asfalt kaplama, otokorkuluk ve yaya korkuluğu imalatları yapılacak. - KOCAELİ