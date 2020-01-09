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Beyoğlu Kaymakamlığı: "Tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edildi"

İSTANBUL (İHA) – Beyoğlu Kaymakamlığı ilçede inşaat halinde bulunan bir binada meydana gelen çökme olayı ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığını ve tedbir amacıyla çevredeki bir binanın...

09.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:41Beyoğlu Kaymakamlığı:
İSTANBUL (İHA) – Kaymakamlığı ilçede inşaat halinde bulunan bir binada meydana gelen çökme olayı ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemlerinin alındığını ve tedbir amacıyla çevredeki bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesindeki metruk bir binada, bugün saat 10.05'te çökme olayı meydana gelmiştir. Olay yerinde AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınmış ve tedbir amacıyla çevredeki bir bina tahliye edilmiştir. Yıkılan binanın güvenlik görevlisi tarafından binada kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verilmiş olmakla birlikte, itfaiye ve AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam etmektedir." - İSTANBUL

Beyoğlu, İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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