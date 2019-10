Beyoğlu: "Kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesini hayata geçireceğiz"

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu , eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in önderliğinde Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeleri değerlendirerek, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker ile birlikte Ankara'da yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. 6 buçuk aylık hizmet dönemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Beyoğlu, Bağlar'ı model kent haline getirmek istediklerini, istenilirse hizmetin yapılabileceğini, geri bırakılmış ve hizmetten yoksun bırakılmış kentin kaderinin değişebileceğini Bağlar 'da göstermek istediklerini ve bunu tüm kurumların desteğiyle başarabileceklerini kaydetti."Hükümetin desteği olmadan başarı sağlanamaz"Bağlar'ın çok ciddi sorunları olduğunu, bir yandan da bunlara kısa vadeli çözümler üretmeye çalışırken, diğer yandan kronik hale gelen sorunların çözümü için projeler ürettiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Bu sorunları belediye olarak tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Bu yüzden devletimizin ilgili kurumları ve birimleriyle her zaman iletişim halindeyiz. İlgili kurumlarla koordineli olarak ve uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Kendisi de belediye başkanlığından gelen ve bu konuda en somut en önemli referansımız olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerle ilgili uyarı ve söylemlerini, talimatlarını esas alarak halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladığı üzere belediyeler siyaset yeri değil, hizmet üretilmesi gereken yerlerdir. Halkımıza hizmet ederken hiçbir siyasi ayrım yapmıyoruz. En ücra noktadaki kırsal bölgeden şehir merkezinin her noktasına kadar tüm halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kentimizin hak ettiği hizmetleri alması noktasında her türlü girişimde bulunuyoruz. Göreve geldiğimizden beri yanımızda olan, her türlü desteği sağlayan Diyarbakır Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun öncülüğünde hizmet üretmeye gayret ediyoruz" dedi."Diyarbakır'ın kaybedecek zamanı yok"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakanların gerekli kolaylığı ve desteği sağladıklarını aktaran Başkan Beyoğlu, "Tek başımıza bu iletişimi kurmamız ve geliştirmemiz mümkün değil. Diyarbakır'a değerli hizmetlerde bulunmuş olan, kentimiz için önemli bir değer olarak gördüğümüz önceki dönem bakanımız ve milletvekilimiz Mehmet Mehdi Eker, bakanlıklarımız ve kurumlarımız bazında yaptığımız girişimlerde, görüşmelerde önderlik ediyor. Kendisinin önderliğinde, kendisiyle birlikte görüşmelerde bulunuyoruz. Ankara'da çok faydalı ve kentimiz için müjde niteliğinde görüşmeler gerçekleştirdik. Sonuç alıcı gelişmeler yaşandı. Kısa zamanda bunların sonuçlarını görmeye başlayacağız inşallah. Diyarbakır'ın zaman kaybetmeye değil, hizmet almaya hakkı var. Bağları model kent haline getirmek istiyoruz. İstenilirse hizmetin yapılabileceğini, geri bırakılmış ve hizmetten yoksun bırakılmış kentin kaderinin değişebileceğini Bağlar 'da göstermek istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Bakanımız Mehmet Mehdi Eker 'in önderliğinde tüm kurumların ve halkımızın desteğiyle başaracağız. Biz hizmet etmek istiyoruz, söylemlerimizi icraata dökmek istiyoruz. Bizim için ve kentimiz için değerli olan zamanı bunun dışındaki polemiklerle boşa harcamak istemiyoruz. Bu yüzden Diyarbakır için Bağlar için hizmet zamanıdır dedik ve demeye devam edeceğiz. Bir yandan gönül belediyeciliği diğer yandan hizmet belediyeciliği yapacağız. Halkımız hizmetlerimizi görerek, yaşayarak hissedecek. Bunu yaparken siyasi kaygılarımızı öne çıkarmayacağız. Halkımızın dualarında yer almaya, gönüllerinde yer almaya talibiz. Bizim için en büyük ödül bu olur" diye konuştu. - DİYARBAKIR