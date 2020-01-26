Haberler » Güncel » BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Haber

BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

26.01.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:39BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ DHA

'nda sokakta yürüyen bir kişi kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Polis, güvenlik kameralarından saldırganı bulmaya çalışıyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kadımehmet Efendi Mahallesi, Kurt Çelebi Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen S.A. Kurt Çelebi Camii'nin yan sokağına geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yeri

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Toplanan vatandaşlar

-Balkondan bakan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler



İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:25  Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
22:19  "Oltu İslam Şura Hükümeti"nin belgeseli çekiliyor
22:19  Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme
22:20  Yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 6 çocuk, 9 saatte hastaneye götürüldü
22:14  Başkan Akın yardım tırlarıyla birlikte Elazığ'a gitti
26.01.2020 22:29:44